Минпромторг не видит сложностей с проведением эксперимента по маркировке парфюмерии в РФ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Министерство промышленности и торговли России уверено, что в рамках пилотного проекта по маркировке духов и туалетной воды не наблюдается сложностей. Об этом ТАСС сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

"В настоящее время нет ни малейшего повода, даже формального, говорить о сложностях с экспериментом", - сказал он.

Евтухов отметил, что в пилотном проекте принимает участие большинство крупных отраслевых компаний. Он подчеркнул, что разработано программное обеспечение для маркировки духов и туалетной воды и в системе зарегистрированы и работают основные участники отрасли - более 160 компаний. "Совместно с представителями рабочей группы, состоящей из производителей, импортеров, розничной торговли, логистических компаний и отраслевых ассоциаций разработаны и находятся на утверждении в федеральных органах исполнительной власти методические рекомендации. В соответствии с планом-графиком они должны быть утверждены в сентябре", - сказал замглавы Минпромторга.

Чиновник подчеркнул, что на предварительной стадии пилотного проекта были решены все болезненные для отрасли вопросы, которые позволили максимального упростить процесс для компаний, касающиеся, в частности, методов нанесения цифровых кодов. "Хочу особо отметить, что мы перенесли на сентябрь срок утверждения методических рекомендаций к эксперименту по маркировке парфюмерии специально по просьбе бизнеса. Об этом нас просили большинство из 160 компаний - участников эксперимента. Бизнес настаивал дать им возможность в рамках эксперимента маркировать продукцию не на таможенных складах, а на своих, после выпуска, просили закрепить это положение в методических рекомендациях", - добавил он.

В конце июня 2019 года стало известно о том, что согласно постановлению правительства России, эксперимент по маркировке духов и туалетной воды пройдет в России с 1 июля по 30 ноября. В среду, 11 сентября, газета РБК написала, что, по данным Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА), пилотный проект еще не начался из-за того, что Минпромторг не утвердил методические рекомендации для проведения эксперимента.

Ранее Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) сообщил, что пилот начался по плану и проходит в соответствии с графиком.

Об эксперименте

Сейчас в России проходят эксперименты по маркировке товаров в нескольких отраслях. В 2019 году обязательной станет маркировка табака, духов, обуви, шин и пневматических покрышек, фотокамер и ламп-вспышек, а также пять групп изделий легкой промышленности. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

Планируется, что к 2024 году в России будет создана единая национальная система маркировки и прослеживаемости товаров. ЦРПТ занимается разработкой системы сплошной цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в России в форме государственно-частного партнерства.