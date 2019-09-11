Лондон достиг соглашения о торговле со странами Юга Африки после Brexit

ПРЕТОРИЯ, 11 сентября. /ТАСС/. Великобритания согласовала с пятью странами Южноафриканского таможенного союза (ЮТС) и Мозамбиком сохранение условий экономического партнерства, которое устанавливает принципы взаимной торговли после Brexit - выхода Соединенного королевства из состава Евросоюза. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на британского посла в ЮАР.

Переговоры между сторонами завершились накануне. Лондон и страны - члены в ЮТС - Ботсвана, Намибия, ЮАР, Лесото и Эсватини, а также Мозамбик, договорились пролонгировать существующее между ними соглашение об экономическом партнерстве. Оно касается тарифов на 469 групп товаров.

"Это торговое соглашение, как только оно будет подписано и вступит в силу, позволит предприятиям продолжать торговать после Brexit без каких-либо дополнительных барьеров", - подчеркнула министр внешней торговли Великобритании Элизабет Трасс в специальном заявлении.

Торговый оборот между участниками нынешнего соглашения составил в минувшем году $12 млрд.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством Терезы Мэй - предшественницы Джонсона на премьерском посту. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика. После ее ухода кресло британского премьера занял Джонсон, который пообещал, что не допустит новой отсрочки Brexit, и что страна покинет ЕС без сделки с Брюсселем, если тот не согласится с требованиями Лондона.