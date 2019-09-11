Аграрии Кировской области инвестировали более 660 млн рублей в обновление сельхозтехники

КИРОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Сельхозпроизводители Кировской области направили в 2019 году более 660 млн рублей на покупку тракторов и комбайнов, что позволило повысить производительность труда. Об этом сообщил в среду ТАСС заместитель председателя правительства региона - министр сельского хозяйства и продовольствия Алексей Котлячков.

"По состоянию на 10 сентября сельскохозяйственными товаропроизводителями региона приобретено 90 тракторов и 28 комбайнов. На приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования аграрии инвестировали более 660 млн рублей. Прогрессивный подход к автоматизации сельского хозяйства повышает производительность труда и плодородие земель", - сказал Котлячков.

Он уточнил, что из областного бюджета аграриям возмещается 15% затрат на приобретение современной сельхозтехники и оборудования, а также на уплату лизинговых платежей. Всего в хозяйствах Кировской области имеется более 9,5 тыс. единиц сельхозтехники.

"Год от года сельхозтехника в регионе совершенствуется. При неблагоприятных климатических условиях региона современная сельхозтехника позволяет в оптимальные сроки проводить весенние и осенние полевые работы, вовремя собирать урожай и обеспечивать качественными кормами сельскохозяйственных животных", - отметил Котлячков.

По данным областного министерства сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время в регионе убрано 55% площадей зерновых и зернобобовых культур или 150 тыс. га, намолочено 390 тыс. т зерна при урожайности 26,1 центнера с гектара. По прогнозу властей, в 2019 году, несмотря на сложные погодные условия, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур может достичь 580-590 тыс. т, в прошлом году этот показатель составил 570 тыс. т.