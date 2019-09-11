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Будущая зампредседателя Еврокомиссии выступила против "Северного потока - 2"

Маргрете Вестагер считает, что строительство второго газопровода по дну Балтийского моря "не имеет смысла"
Маргрете Вестагер AP Photo/Geert Vanden Wijngaert
Описание
Маргрете Вестагер
© AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

БЕРЛИН, 11 сентября. /ТАСС/. Будущая зампредседателя Еврокомиссии, еврокомиссар по вопросам конкуренции датчанка Маргрете Вестагер выступила против реализации проекта "Северный поток - 2". Об этом она заявила в интервью немецкой газете Zeit, выдержки из которого в среду опубликовала электронная версия издания.

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Строительство второго газопровода по дну Балтийского моря "не имеет смысла", считает Вестагер. Она утверждала, что "Северный поток - 2" - это "не европейский проект".

"Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Европейскими партнерами "Газпрома" по проекту являются германские Uniper и Wintershall, австрийская OMV, французская Engie и англо-голландская Shell. Партнеры "Газпрома" профинансируют 50% проекта. Стоимость строительства оценивается в 9,5 млрд евро, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

Трубопровод пойдет в обход транзитных государств - Украины, Белоруссии, Польши и других восточноевропейских и прибалтийских стран - через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Согласие на строительство на данный момент не дала только Дания.

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БелоруссияШвецияУкраинаГерманияДанияФинляндияРоссияПольша
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