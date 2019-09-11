Лавров: протекционизм в мировой торговле приобретает все более агрессивные формы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Предпринимательское сообщество должно сыграть свою роль в преодолении тенденций к протекционизму в мировой торговле. Об этом заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с руководством Международной торговой палаты и Всемирной федерации торговых палат.

"Нам приятно, что Генеральный совет Всемирной федерации торговых палат выбрал местом своего заседания Москву, - сказал он, открывая встречу. - Я слышал, что ваша работа проходит весьма успешно, что Торгово-промышленной палате РФ созданы все необходимые условия для бизнеса и ознакомления с российской столицей".

Глава МИД РФ выразил уверенность, что проходящее в Москве в эти дни заседание внесет вклад в решение вопросов глобальной экономики, которых в сегодняшнем мире немало и которые тесно связаны с политической повесткой. "Ситуация в международных отношениях такова, что резко возрастает роль предпринимательского сообщества в формировании позитивной повестки дня, в обеспечении того, чтобы в отношениях между государствами определяющую роль играл экономический, инвестиционный фундамент, - указал министр. - Чем прочнее экономический фундамент отношений между государствами, тем меньше искушений политизировать те или иные процессы и больше мотивация концентрироваться на реальных проблемах, которые должны решаться в интересах народов наших стран и предпринимателей на основе взаимной выгоды".

При этом Лавров отметил, что усилия по решению этой задачи осложняются тем, что в сфере экономики "все больше и больше доминируют не правила конкуренции, а протекционизм в его самых агрессивных проявлениях и торговые войны". "Все это подрывает сложившиеся кооперативные связи и установившиеся цепочки добавленной стоимости, - продолжил глава МИД РФ. - Поэтому мы с большим уважением относимся к тем вопросам, которые вы решаете. Вы руководствуетесь всегда соображениями взаимной выгоды. Именно поэтому так важен ваш голос в отстаивании принципов открытой, многосторонней торговой системы, базовых принципов ВТО и необходимости ее реформирования, чтобы исключить какие-то односторонние эксцессы".

Еще одной негативной тенденцией в современном мире Лавров назвал "фрагментацию глобального экономического пространства, перенос центра тяжести с интеграционных процессов на двусторонние сделки". "И в этом смысле мы тоже рассчитываем на ваше участие в том, чтобы продвигать многосторонние договоренности, которые будут гармонизировать различные экономические структуры, инициативы различных стран, - обратился он к руководству Международной торговой палаты и Всемирной федерации торговых палат. - Мы продвигаем то, что президент РФ Владимир Путин назвал Большим Евразийским партнерством с участием всех организаций и всех стран, которые расположены на нашем огромном континенте".