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Северный Кавказ

Во Владикавказе завод могут освободить от налога на имущество за создание рабочих мест

Там могут начать ремонтировать вагоны электричек, по проекту будет создано около 150 новых рабочих мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии могут освободить вагоноремонтный завод во Владикавказе от налога на имущество за создание новых рабочих мест, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития республики.

"В настоящее время разрабатывается программа, согласно которой завод могут или освободить от налога на имущество, или снизить его. Это при условии, если завод в процессе перепрофилирования, модернизации создаст новые рабочие места", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на заводе решается вопрос о перепрофилировании и дозагрузке. Там могут начать ремонтировать вагоны электричек, по проекту будет создано около 150 новых рабочих мест. Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и транспорта республики, в апреле завод подписал договор с АО "Федеральная пассажирская компания" на ремонт 97 вагонов. Вагоны начали поступать на предприятие с начала года.

В настоящее время Министерство промышленности и транспорта республики ведет переговоры с инвесторами по созданию на предприятии участка по выпуску колесных пар, сегодня этот цех осуществляет только их ремонт. На 2019 год подписан договор на ремонт 4 тыс. колесных пар, что обеспечило заводу максимальную загрузку с учетом технологических возможностей.

Также ведомство ведет работу по включению завода в число организаций, которым будет оказана государственная поддержка в рамках государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.

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РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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