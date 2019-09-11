Во Владикавказе завод могут освободить от налога на имущество за создание рабочих мест

ВЛАДИКАВКАЗ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии могут освободить вагоноремонтный завод во Владикавказе от налога на имущество за создание новых рабочих мест, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства экономического развития республики.

"В настоящее время разрабатывается программа, согласно которой завод могут или освободить от налога на имущество, или снизить его. Это при условии, если завод в процессе перепрофилирования, модернизации создаст новые рабочие места", - сказал собеседник агентства.

Сейчас на заводе решается вопрос о перепрофилировании и дозагрузке. Там могут начать ремонтировать вагоны электричек, по проекту будет создано около 150 новых рабочих мест. Как рассказали ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и транспорта республики, в апреле завод подписал договор с АО "Федеральная пассажирская компания" на ремонт 97 вагонов. Вагоны начали поступать на предприятие с начала года.

В настоящее время Министерство промышленности и транспорта республики ведет переговоры с инвесторами по созданию на предприятии участка по выпуску колесных пар, сегодня этот цех осуществляет только их ремонт. На 2019 год подписан договор на ремонт 4 тыс. колесных пар, что обеспечило заводу максимальную загрузку с учетом технологических возможностей.

Также ведомство ведет работу по включению завода в число организаций, которым будет оказана государственная поддержка в рамках государственной программы "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на период до 2025 года.