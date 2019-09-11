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Ростехнадзор внесет в кабмин законопроект по "регуляторной гильотине" к октябрю

В соответствии с механизмом "регуляторной гильотины" проект постановления предусматривает отмену всех актов, включенных в него до 1 января 2021 года, отметили в ведомстве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ростехнадзор совместно с представителями бизнес-сообщества разработал новые требования по соблюдению промышленной безопасности в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины". Соответствующий проект постановления планируется внести на рассмотрение правительства РФ к октябрю, сообщил в среду ТАСС глава ведомства Алексей Алешин на II Международном форуме органов регулирования безопасности в горной отрасли.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название "регуляторная гильотина", предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".

"В соответствии с планом мероприятий по реализации "регуляторной гильотины" срок внесения проекта постановления в правительство РФ - сентябрь текущего года. Следует отметить, что в соответствии с механизмом "регуляторной гильотины" проект постановления предусматривает отмену всех актов, включенных в него до 1 января 2021 года", - сказал Алешин.

После отмены всех нормативных актов в области промышленной безопасности, вступивших в силу до 1 января 2021 года, начнут действовать новые, которые разработает Ростехнадзор в течение 2020 года. Структура нового регулирования и перечень новых актов в области промышленной безопасности в настоящее время прорабатывает ведомством с участием заинтересованных объединений и организаций.

II Международный форум органов регулирования безопасности в горной отрасли, который проходит в Санкт-Петербургском горном университете, собрал специалистов в области технологической, экологической безопасности и энергетики из Германии, Китая, Вьетнама, Турции и стран СНГ.

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