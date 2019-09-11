В "Нафтогазе" рассказали о позиции Украины по транзитному контракту с Россией

КИЕВ, 11 сентября. /ТАСС/. Украина будет требовать у России компенсацию в случае отстаивания "Газпромом" позиции о заключении нового транзитного контракта на прежних условиях. Об этом заявил в среду исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.

"Если через Украину продолжится транзит, то мы не будем пересматривать тарифы и тогда "Газпрому" не придется компенсировать нам эти $11-14 млрд. Но в случае, если они настоят на своей текущей позиции, которая приведет к отсутствию транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить, компенсировать наши потери", - сказал он на пресс-конференции в Киеве. В данном случае речь идет о компенсации, которую Киев требует от РФ в новом арбитраже против "Газпрома". Основанием для этой компенсации, как отмечал ранее Витренко, является действующий транзитный контракт с "Газпромом", в рамках которого украинская сторона имеет право требовать пересмотра тарифа на транзит. Слушания по данному делю назначены на весну 2021 года.

В ходе пресс-конференции в среду министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что Украина утвердит модель анбандлинга "Нафтогаза" (разделение компании и выделение из нее газотранспортной системы - прим. ТАСС) на следующем заседании кабинета министров 18 сентября. Этот процесс является одним из требований ЕС к Украине и предпосылкой для заключения нового транзитного контракта.

Ранее в Еврокомиссии сообщили, что трехсторонняя встреча по газу в формате Россия - ЕС - Украина на уровне министров энергетики пройдет 19 сентября в Брюсселе.

Главной темой встречи станет обсуждение условий поставок и транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 2020 года, то есть после завершения действующего транзитного контракта. Еврокомиссия предлагает России и Украине заключить новый долгосрочный транзитный контракт сроком на 10 лет с гарантированным годовым объемом прокачки газа по украинской газотранспортной системе (ГТС). Это должно обеспечить Киеву поступления от России в размере до $3 млрд в год в качестве оплаты за транзит. Россия предлагает просто продлить на год действующий контракт, а Украина, по словам главы кабинета министров, намерена добиться долгосрочного контракта.