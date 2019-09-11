В Госдуме сообщили, что Росстат будет оперативно предоставлять статистику депутатам

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Совет Госдумы решил создать рабочую группу, которая будет готовить техзадания для Росстата по оперативному представлению депутатам информации по наиболее важным статистическим показателям. Об этом в среду по итогам заседания совета с участием главы ведомства Павла Малкова сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Было решено создать рабочую группу во главе с [первым зампредом Госдумы] Иваном Ивановичем Мельниковым, которая бы подготовила техзадание для Росстата по предоставлению наиболее важной статистической информации оперативно для депутатов Госдумы. Потому что, действительно, те данные, которые мы сегодня получили, …дают очень хорошее представление о различных социально-экономических показателях как в разрезе времени, так и в разрезе регионов РФ", - сказал Жуков. Речь идет о предоставлении подробных данных на регулярной основе, добавил он.

С инициативой о создании рабочей группы выступил председатель нижней палаты Вячеслав Володин.

Вице-спикер также назвал удачным опыт приглашения на заседания совета Госдумы глав различных ведомств. "Мы решили и в дальнейшем приглашать руководителей различных служб и ведомств, которые, как правило, не попадают на "правительственный час", - отметил Жуков.

На следующее заседание совета будет приглашен руководитель Росавтодора, проинформировал парламентарий.