Возобновление эксплуатации Boeing 737 MAX может быть постепенным

НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Возобновление полетов лайнеров Boeing 737 MAX, приостановленных ранее в нынешнем году из-за катастрофы двух самолетов, может быть постепенным. Об этом сообщило в среду информационное AFP со ссылкой на высказывания генерального директора корпорации Boeing Денниса Меленберга на конференции в Лагуна-Нигел (штат Калифорния).

"Возможно постепенное снятие запрета на полеты", - отметил он, сославшись при этом на требования регуляторов по всему миру, включая Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA).

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек. После этого многие страны, включая Россию, США и государства ЕС, из соображений безопасности приостановили эксплуатацию самолетов этой серии.