"Россети" подготовили электросети СЗФО к осенне-зимнему периоду

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. "Россети" подготовили электросетевой комплекс Северо-Западного федерального округа (СЗФО) к предстоящему осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, а также сформировали и укомплектовали аварийный запас оборудования на случай пиковых нагрузок.

"В регионах СЗФО сформирован и укомплектован аварийный запас оборудования, в который в частности входят 378 опор воздушных линий 35 кВ и выше, 93 выключателя и 37 силовых трансформаторов. Для надежного энергоснабжения потребителей подготовлены 317 резервных источников питания мощностью 87,7 МВт", - говорится в сообщении со ссылкой на главного инженера "Россетей" Андрея Майорова.

Зимой 2018-2019 годов после проведения учений количество технологических нарушений в сетях 6 кВ снизилось на 30% по сравнению с периодом 2017-2018 годов, а в сетях 6-35 кВ - на 37%, отмечают "Россети".

"Руководство Республики Карелия позитивно оценивает подготовку "Россети Северо-Запад" к работе в осенне-зимний период", - приводятся в сообщении слова заместителя премьер-министра правительства Карелии по развитию инфраструктуры Оксаны Чебуниной.

Она отметила, что между правительством республики и "Россети Северо-Запад" в октябре 2018 года заключено регуляторное соглашение о повышении надежности и качества электроснабжения на территории региона, в рамках которого был утвержден перечень первоочередных мероприятий, необходимых для надежного электроснабжения всех потребителей. "В связи с чем у "Россети Северо-Запад" возникла необходимость в корректировке инвестиционной программы, что предусмотрено федеральным законодательством", - сказала она.

Компании группы "Россети" отвечают за электроснабжение потребителей во всех 11 регионах округа. Для этого в СЗФО работает 23,4 тыс. человек производственного персонала, которые оснащены 6,6 тыс. единиц спецтехники. Энергетики обслуживают 65,4 тыс. подстанций общей мощностью 103,7 ГВА, а также 276 тыс. км ЛЭП.