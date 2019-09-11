Мутко: участки трассы Минводы - Кисловодск должны быть расширены до 2021 года

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 11 сентября. /ТАСС/. Реконструкция двух участков трассы Минеральные Воды - Кисловодск, предполагающая расширение дороги до четырех полос, должна завершиться до 2021 года. Такое мнение высказал заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко в ходе рабочего обсуждении пространственного развития Кисловодска до 2030 года в аэропорту Минеральные Воды.

"Я завтра с Дитрихом [Евгений Дитрих министр транспорта РФ] на правительстве переговорю. Они завершили торги и у них начинаются работы от Пятигорска до Кисловодска. [По второму участку] надо, чтобы они провели торги и спокойно, не уходя, до 21 года завершили четырехполосную дорогу от аэропорта", - сказал Мутко.

Работы по расширению дороги в 2019 году планируют начать на первом 10-километровом участке трассы, который проходит через поселок Подкумок. В 2020 году предполагается провести торги по определению подрядчика и начать реконструкцию второго 30-километрового участка от аэропорта Минеральные Воды. Завершить проект планировали в 2024 году.

А-157 "Минеральные Воды (аэропорт) - Кисловодск" является автомобильной дорогой федерального значения, проложена в 1980-х годах. Это наиболее короткий и удобный маршрут от городов-курортов к аэропорту. Вместе с тем, ее значительные отрезки все еще имеют по одной полосе движения в каждую сторону, что значительно затрудняет передвижение возросшего количества автотранспорта. Строительство и реконструкция проводятся в рамках федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)".