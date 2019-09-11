Вопрос передачи частот 3,4-3,8 ГГц фиксированных операторов для 5G вынесут на госкомиссию

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи РФ Константин Носков заявил, что готов вынести на рассмотрение Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) вопрос о передаче частот 3,4-3,8 ГГц, которые частично принадлежат операторам фиксированной связи, для развития 5G в России.

"Я как председатель ГКРЧ готов буду поставить на рассмотрение вопрос о переиспользовании их для нужд 5G", - сказал Носков. "Нет, не на ближайшем [заседании]. В любом случае, это, безусловно, и с военными тоже нужно будет согласовывать - переиспользование частот", - добавил министр.

Отвечая на вопрос о возможности изъятия частот, Носков сказал: "Постараемся обойтись без насилия".