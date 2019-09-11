МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Дмитрий Ядров назначен заместителем руководителя Росавиации. Об этом сообщается в распоряжении правительства РФ, документ опубликован на сайте правительства РФ.

"Назначить Ядрова Дмитрия Викторовича заместителем руководителя Федерального агентства воздушного транспорта",- говорится в документе.

Как сообщили ТАСС в Росавиации, с 2018 года Ядров занимал пост директора по стратегическому развитию, эксплуатации и технической политике в Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК по ОрВД). С 2010 года работал в ГК по ОрВД на различных должностях - от диспетчера воздушного движения до помощника директора.

Ядров входит в экспертную группу по внедрению автоматизированной системы организации воздушного движения Московского укрупненного центра при Росавиации. Также он является членом проектного офиса по разработке Стратегии развития аэронавигационной системы РФ до 2030 года при рабочей группе по развитию аэронавигационной системы при правительственной комиссии по транспорту.