Общество пчеловодов Курской области создаст бренд для продвижения своей продукции

КУРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Общество пчеловодов Курской области, созданное на днях в связи с массовой гибелью пчелиных семей, зафиксированной в регионе с конца мая, создаст бренд для продвижения своей продукции на местном рынке и в регионах России, сообщил в среду на заседании по развитию отрасли пчеловодства руководитель общества Леонид Воронин.

"В течение последних дней создано наше общество. Надо разработать бренд Курской области", - сказал Воронин.

Как отметил в ходе заседания врио губернатора Курской области Роман Старовойт, поддержкой для пчеловодов в данном случае станет строительство к 2021 году крупнейшего в Центральном федеральном округе распределительного центра, услугами которого курские производители смогут пользоваться на льготных условиях. Кроме того, администрация региона окажет содействие пчеловодам для выхода на площадки крупных торговых сетей.

"Мы ездим на выставки, форумы и готовы выставлять [продукцию курских пчеловодов]. Это должна быть системная работа по раскрутке бренда, предлагаю обществу поработать с профессионалами. Бренд необходимо разработать, чтобы он был узнаваем", - добавил Старовойт.

Кроме разработки бренда общество пчеловодов региона планирует на первых этапах работы помогать администрации в разработке регионального закона о пчеловодстве, а также систематизации учета пасек.

По данным Национального союза пчеловодов России, массовая гибель пчел была зафиксирована с конца мая в 30 регионах России, в том числе в центре и на юге, в Удмуртии, Марий Эл, Алтайском крае и Татарстане. По предварительным подсчетам, погибло более 80 тыс. пчелиных семей, в Курской области - 5,1 тыс. пчелиных семей из 39 тыс. имеющихся.