Консорциум инвесторов во главе с РФПИ закрыл сделку по инвестициям в онлайн-кинотеатр ivi

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Консорциум инвесторов во главе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala Investment Company (ОАЭ) закрыл сделку по инвеcтициям в онлайн-кинотеатр ivi. Об этом заявил ТАСС генеральный директор и основатель видеосервиса Олег Туманов.

Средства будут направлены на производство собственного уникального контента и дальнейшее развитие ivi.

"Мы рады успешному закрытию этого раунда инвестиций, которые дадут дополнительный импульс дальнейшему развитию ivi. Поддержка наших текущих акционеров и новые инвестиции от консорциума инвесторов во главе с РФПИ и Mubadala позволят улучшить контентное предложение для нашей аудитории, в том числе за счет увеличения объемов производства собственного уникального контента", - сообщил он.

По данным РБК, инвесторами наряду с РФПИ и Mubadala выступили Baring Vostok, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital. Онлайн-кинотеатр мог получить порядка $40 млн, сообщил изданию источник, близкий к одному из инвесторов. Он также уточнил, что крупнейшим совладельцем ivi остались структуры Baring Vostok, никто из прежних акционеров из проекта не вышел.

Видеосервис ivi является крупнейшим в России онлайн-кинотеатром. Его выручка, по оценке аналитиков "ТМТ Консалтинг", составила 1 млрд руб. за 2018 год. Ежедневная всероссийская аудитория ivi на персональных компьютерах и мобильных устройствах в июне 2019 года равнялась, по данным Mediascope, 563 тыс. человек, проживающих в крупных городах.