Программу развития электроэнергетики утвердили на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края утвердили новую пятилетнюю программу развития электроэнергетики региона, сообщили в среду в пресс-службе краевого министерства энергетики, промышленности и связи. Документ предусматривает занятие краем лидерских позиций в развитии "зеленой" энергетики.

"Обновленный документ, рассчитанный на пятилетний период, с 2020 по 2024 год, утвержден губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым. <…> Основные цели нового документа - развитие сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей на Ставрополье и формирование благоприятных и стабильных условий для привлечения инвесторов", - говорится в сообщении.

Предполагается, что в регионе ежегодно будут расти объемы генерации электрической энергии. Для ввода новых объектов в крае необходимо модернизировать существующие линии и подстанции, а также создавать новые.

"Ставропольский край станет одним из регионов-лидеров России по энергомощностям в сфере "зеленой" энергетики, уже к 2024 году у нас будет сконцентрировано до 30% всех российских мощностей. Примерно такую же долю объекты возобновляемой энергетики займут в энергобалансе края", - отмечают в министерстве.

Строительство ветропарков на Ставрополье ведут три компании, ввод объектов в эксплуатацию планируется до 2024 года. В июне 2019 года в регионе также открыли первую в крае солнечную электростанцию, которая создается в Грачевском районе. Реализация проекта рассчитана до 2020 года.