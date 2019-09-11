Глава Минкомсвязи считает завышенными штрафы за отказ хранить персональные данные в России

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Глава Минкомсвязи России Константин Носков считает чрезмерно завышенными штрафы за отказ хранить персональные данные на территории РФ, предусмотренные законопроектом, принятым Госдумой в первом чтении. Об этом министр заявил в среду журналистам.

Госдума во вторник приняла в первом чтении внесенный группой депутатов законопроект, предусматривающий максимальный штраф в размере 18 млн руб. за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян, а также дополнительные санкции для поисковых интернет-сервисов и владельцев мессенджеров.

"Я считаю, что штрафы несопоставимо велики, сейчас предлагаемые. Нужно все это еще проработать и обсудить", - сказал Носков, отметив, что Минкомсвязь планирует сформулировать свою позицию по доработке принятого законопроекта. "Естественно, мы будем писать в правительство <...> проект правительственного отзыва. Он будет с пожеланиями еще поработать над законопроектом", - добавил он.

Законопроект о повышении до 18 млн руб. максимального штрафа за невыполнение требований о хранении в РФ персональных данных россиян был внесен на рассмотрение Госдумы 13 июня. Авторы инициативы - депутаты фракции "Единая Россия" Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

В частности, невыполнение оператором при сборе персональных данных, в том числе посредством интернета, предусмотренной законодательством РФ в области персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновления, изменения), извлечения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории страны, будет грозить штрафом для граждан в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц - от 200 тыс. до 500 тыс. руб., для юридических лиц - от 2 млн до 6 млн руб. За повторное нарушение планируются штрафы для граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. руб., для должностных лиц - от 500 тыс. до 1 млн руб., для юридических лиц - от 6 млн до 18 млн руб.