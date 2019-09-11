Мурманская область получит средства на компенсацию цен на мазут

МУРМАНСК, 11 сентября. /ТАСС/. Федеральный бюджет выделит Мурманской области средства на компенсацию роста цен на топочный мазут. Как сообщил в среду в своем аккаунте на Facebook глава региона Андрей Чибис, зампред правительства Дмитрий Козак поддержал соответствующее обращение властей региона.

"Дмитрий Николаевич Козак поддержал наше обращение за дополнительной финансовой поддержкой на компенсацию скачка цен на мазут", - написал Чибис.

Как отметил Чибис, в результате налогового маневра цена на топливо выросла, в связи с этим затраты бюджета региона на подготовку к отопительному периоду увеличились более чем на 5 млрд рублей в год. "Мы уже получили из федерального бюджета субсидию в 3,1 млрд рублей, однако для стабильного прохождения зимы нам необходимо еще более двух млрд рублей", - добавил он.

Проблема мазутозависимости является одной из наиболее острых в Мурманской области. Рост цен на мазут более чем на 50% в 2018 году потребовал от бюджета региона дополнительно почти 18 млрд рублей за 2 года на компенсацию предприятиям, производящим теплоэнергию. При этом доля мазута в топливном балансе области составляет около 80%.

Одновременно с получением поддержки Федерации регион будет поэтапно замещать мазут более экономичными и экологичным видами топлива. Для этого уже разработан план диверсификации топливного баланса. По словам Чибиса, правительство РФ должно утвердить этот план в октябре текущего года.

Как ранее сообщали власти региона, программа диверсификации топливного баланса предусматривает переход в основном на газ и электроэнергию. В дополнение к этому большое внимание планируется уделить альтернативным видам топлива, в частности, топливу из мусора, выпуск которого намечено начать в рамках реформы системы обращения с отходами, а также использованию газа, торфа и электроэнергии.