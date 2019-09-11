Кабмин обсудит меры по восстановлению пострадавших от наводнения районов Иркутской области

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг обсудит меры по восстановлению жилья, объектов связи, социальной, коммунальной, энергетической и транспортной инфраструктуры, гидротехнических сооружений, административных зданий, поврежденных или утраченных в результате наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Будут рассмотрены поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от НДФЛ доходы, полученные налогоплательщиками в связи со стихийным бедствием или другим чрезвычайным обстоятельством. Этот законопроект освобождает от налогообложения и доходы граждан, предоставляющих пострадавшим жилье в наем, если стоимость такой аренды - в пределах сумм, полученных пострадавшими на цели найма из бюджетных источников.

Бюджет, федеральные программы и законопроекты

Кабинет министров также обсудит исполнение федерального бюджета за первое полугодие 2019 года. Согласно материалам правительства, доходы федерального бюджета за этот период составили 9 трлн 549,9 млрд рублей, что на 12% больше, чем предусмотрено планом, расходы составили 7 трлн 854,1 млрд рублей, на 8,2% меньше плана. Профицит федерального бюджета составил 1 трлн 695,8 млрд рублей.

В повестке заседания значится и вопрос выполнения федеральных целевых программ (ФЦП) и федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) за первое полугодие 2019 года. Пресс-служба кабинета министров сообщила, что федеральные расходы на ФЦП составили 99,27 млрд рублей. Из этой суммы на капитальные вложения потрачено 46,91 млрд рублей, на НИОКР - 37,37 млрд рублей, на прочие нужды - 14,99 млрд рублей. Расходы на ФАИП в первой половине года составили 197 млрд рублей.

На заседании будут рассмотрены законопроекты, которые касаются процедуры проведения для иностранцев комплексного экзамена на знание русского языка, истории и законодательства РФ. Один проект обеспечивает единые подходы к этой процедуре как на территории России, так и за ее пределами, а также эффективный контроль за деятельностью образовательных организаций при проведении комплексного экзамена. Документ призван повысить качество проведения экзамена и исключить риски возможной фальсификации сертификатов.

Второй проект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие ответственность образовательных организаций и их должностных лиц за нарушения требований к проведению такого экзамена.

Кабмин также внесет изменения в ряд нормативных документов правительства в рамках реализации механизма "регуляторной гильотины".

Распределение бюджетных средств

Кабинет министров на заседании обсудит выделение Минобрнауки более 1 млрд рублей на реализацию мероприятий ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы". Северной Осетии на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения планируется выделить 176,65 млн рублей. Иркутской области предлагается выделить из резервного фонда правительства России 2,153 млрд рублей на строительство центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта с искусственным льдом в Иркутске. На возмещение затрат по инвесткредитам в сфере АПК предлагается выделить 76 регионам России 35,3 млрд рублей.

Помимо этого кабинет министров рассмотрит сокращение трансфертов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста. Их предполагается сократить 235,7 млн рублей. Эти деньги, согласно бюджету 2019 года, должна была получить Москва, однако столица отказалась от этого трансферта в связи с тем, что городской бюджет самостоятельно полностью покрывает расходы на эти цели.

Таким образом, общий объем средств федерального бюджета в целом по Российской Федерации на реализацию мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста в 2019 году составит 3 млрд 163,2 млн рублей.