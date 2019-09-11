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Медведев выступит на пленарном заседании Московского финансового форума

В конференции примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, российские и международные эксперты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг выступит на пленарном заседании Московского финансового форума. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В работе конференции примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, представители бизнес-сообщества и общественных организаций, российские и международные эксперты. Форум пройдет на площадке выставочного зала "Манеж" по 13 сентября.

Пленарная сессия под названием "Российская экономика: возможности для опережающего развития", запланированная на вторую половину дня четверга, подведет итоги первого дня форума. Участники обсудят, есть ли у России возможности для качественного рывка и какими они могут быть. Модератором выступит тележурналист, заместитель директора ВГТРК Сергей Брилев. Помимо Медведева и Силуанова, на форуме выступят председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина, министр экономического развития Максим Орешкин, президент - председатель правления Банка ВТБ (ПАО) Андрей Костин, председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, мэр Москвы Сергей Собянин.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.

Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСилуанов, Антон ГермановичСобянин, Сергей СеменовичРоссияНабиуллина, Эльвира СахипзадовнаКудрин, Алексей ЛеонидовичКостин, Андрей ЛеонидовичОрешкин, Максим Станиславович
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