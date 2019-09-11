Министры стран ОПЕК+ могут вернуться к вопросу об усилении сокращения добычи нефти

АБУ-ДАБИ, 12 сентября. /ТАСС/. Министры мониторингового комитета ОПЕК+, в который входит и Россия, на встрече в четверг в столице ОАЭ обсудят прогнозы на 2020 год, согласно которым рост добычи в странах, не входящих в картель, в следующем году может вдвое превысить темпы роста глобального спроса. Чтобы избежать угрозы переизбытка на рынке нефти, министрам, возможно, придется оценить сценарии дополнительного сокращения добычи.

Сделка о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, известная как соглашение стран ОПЕК+, работает с начала этого года. В июле ее продлили еще на девять месяцев - до конца марта 2020 года. По мнению экспертов и наблюдателей, соглашение помогает удерживать хрупкий баланс на рынке в условиях геополитических трений и нарастающей неопределенности в мировой экономике.

И хотя до конца истечения действия договоренностей остается еще шесть месяцев, факторы нестабильности, такие как тарифные войны между США и Китаем, Brexit, ослабление валют развивающихся стран, могут повлиять на рынок нефти еще до конца этого срока. По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), замедление темпов глобальной экономики может привести к затовариванию рынка нефти уже в начале 2020 года, даже с учетом действия соглашения ОПЕК+.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо, общаясь с журналистами в кулуарах Мирового нефтяного конгресса во вторник, говорил, что эффект торговых войн на экономику переоценен. Однако в своем отчете, опубликованном на следующий день, ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть до 1 млн б/с на 2020 год, тогда как рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, будет расти в следующем году темпами 2,25 млн б/с, главным образом в связи с продолжающейся сланцевой революцией в США.

По словам Баркиндо, основной темой встречи в четверг станет оценка перспектив на 2020 год.

Маловато будет

О том, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании 12 сентября могут затронуть вопрос о дополнительном сокращении добычи, журналистам рассказал кулуарах той же конференции Тамер аль-Гадбан, министр нефти Ирака, второго по объемам производителя в ОПЕК.

"Это будет определенно обсуждаться завтра. Когда мы встречались в июле, то мы понимали, что шести месяцев [прошедших с начала года] не достаточно, чтобы оценить влияние тех квот, которые мы приняли. Поэтому завтра мы сможем оценить, должны ли мы продолжить с этими квотами или углубить сокращение", - сообщал он.

Министр напомнил, что на встрече в конце прошлого года, когда принималось решение об объеме сокращения добычи, обсуждались разные варианты, в том числе снижение на 1,6 или 1,8 млн баррелей в сутки. "Но некоторые члены [ОПЕК+] были против таких объемов, поэтому мы сошлись на 1,2 млн баррелей в сутки", - говорил он. Все зависит от того, какое заключение представят эксперты ОПЕК, и от их рекомендаций, заключил иракский министр.

С ним не согласился глава российского Минэнерго Александр Новак, который наравне со своим саудовским коллегой возглавляет работу мониторингового комитета. "Цель комитета - не генерировать постоянно какие-то новые предложения, а в первую очередь оценить текущую ситуацию на мировых рынках и посмотреть, как исполняется соглашение. Завтра мы будем обсуждать именно эти вопросы", - говорил Новак, комментируя высказывания аль-Гадбана.

Да здравствует министр!

В четверг должно стать ясным и мнение лидера ОПЕК, Саудовской Аравии, в которой четыре дня назад сменился министр энергетики. Им стал четвертый сын короля страны, принц Абдель Азиз бен Сальман, который, впрочем, уже говорил журналистам, что не является сторонником "радикальных перемен".

Примечательно, что неожиданную отставку его предшественника, Халеда аль-Фалеха многие наблюдатели связывали с тем, что за время действия соглашения цена нефти так и не поднялась до 80 долларов за баррель, так необходимых для верстки бездефицитного бюджета королевства и выгодного IPO национальной Saudi Aramco.

С учетом продолжающегося роста добычи в странах "не ОПЕК" и замедляющейся экономики, такого уровня цен достичь невозможно, считает глава отдела стратегий на товарно-сырьевом рынке Saxo Bank Оле Хансен. "Саудовская Аравия может контролировать предложение, но не спрос. Поэтому, хоть назначение нового министра и является важной новостью, реальные движущие силы для рынка сейчас находятся в Пекине и Вашингтоне", - говорит он.

Накануне заседания комитета министры мониторингового комитета, в который входят восемь стран из 24, участвующих в соглашении, провели неформальную встречу. В четверг они традиционно рассмотрят доклад экспертного комитета, в котором представлены сценарии развития рынка и подведут итоги выполнения соглашения за август.

По данным источника ТАСС, в августе страны ОПЕК+, по предварительным данным, перевыполнили соглашение на 36%, то есть сократили добычу на 1,6 млн баррелей в сутки вместо положенных 1,2 млн баррелей в сутки.