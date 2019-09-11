СМИ: правительство Аргентины прогнозирует инфляцию в 34% на 2020 год

БУЭНОС-АЙРЕС, 12 сентября. /ТАСС/. Правительство Аргентины заложило в проект бюджета на 2020 год снижение темпов инфляции до 34%. Об этом сообщила в среду газета La Nacion.

По данным ее источников, проект бюджета будет направлен для рассмотрения в парламент 16 сентября.

По прогнозам правительства, курс национальной валюты в 2020 году снизится до 67 песо за $1. В настоящее крупнейший государственный банк Аргентины Banco Nacion оценивает доллар в 57 песо.

При этом, как считают составители проекта бюджета, ВВП Аргентины по итогам 2020 года вырастет на 1%. Объемы экспорта увеличатся на 7%.

По данным Национального института статистики и переписи Аргентины, в 2018 инфляция в стране составила 47,6%. По прогнозам аналитиков, в этом году показатель превысит 50%. ВВП по итогам 2019 года сократится на 2,6%.

Экономическая ситуация в Аргентине обострилась после прошедших 11 августа праймериз, на которых действующего президента Маурисио Макри на 15% обошел левоцентристский кандидат в президенты Альберто Фернандес. После оглашения результатов волеизъявления курс песо по отношению к доллару резко упал, а основной аргентинский биржевой индекс Merval обвалился на 38%.

Президентские выборы пройдут в Аргентине 27 октября.