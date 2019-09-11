Трамп заявил, что США отложат повышение пошлин на товары из Китая

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Власти США по просьбе Пекина согласились на две недели отложить повышение с 25% до 30% пошлин на товары из Китая стоимостью 250 млрд долларов. Сообщение об этом американский президент Дональд Трамп опубликовал в среду на своей странице в Twitter .

"По просьбе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что 1 октября КНР будет отмечать 70-ю годовщину своего основания, мы согласились в качестве жеста доброй воли перенести повышение с 25% до 30% пошлин на продукцию стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября", - написал американский лидер.

1 сентября США ввели дополнительные пошлины в размере 15% на товары из КНР стоимостью $112 млрд. Трамп отмечал, что одной из причин принятия этой меры стало невыполнение Китаем обещания увеличить закупки американской сельскохозяйственной продукции. Вторая часть сборов вступит в силу 15 декабря. Китай в ответ ввел первую часть дополнительных пошлин в 10% на американскую продукцию объемом $75 млрд. Дополнительные сборы в 5% на импорт из США будут введены 15 декабря. В тот же день КНР также установит дополнительные пошлины в 25% и 5% соответственно на американские автомобили и запчасти.

Ранее Трамп объявлял, что с 1 октября товары из Китая на $250 млрд будут облагаться пошлинами в 30%, а не 25%, как в настоящее время.