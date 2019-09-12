Выплаты вкладчикам иркутского Гринкомбанка начнутся не позднее 26 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Выплаты страхового возмещения вкладчикам иркутского Гринкомбанка, у которого ЦБ РФ отозвал лицензию, начнутся не позднее 26 сентября, говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

"Выплаты начнутся агентством не позднее 26 сентября 2019 года. <...> Для оперативного приема заявлений вкладчиков и максимально быстрых выплат возмещения по вкладам агентство намерено использовать банки-агенты, которые будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 19 сентября 2019 года", - отмечается в сообщении.

Страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, но не более 1,4 млн рублей в совокупности. По банковским вкладам (счетам) в иностранной валюте страховое возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на день отзыва лицензии - 12 сентября 2019 года, напомнило АСВ.

Страховая ответственность АСВ предварительно оценивается в 150 млн рублей, сообщает агентство.

Банк России в четверг отозвал лицензию Гринкомбанка из-за снижения объема собственных средств организации ниже уставного капитала и неоднократных нарушений законодательства.