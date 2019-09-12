Промсвязьбанк ожидает до конца года получить около 40 млрд рублей сторонних кредитов ОПК

КЕМЕРОВО, 12 сентября. /ТАСС/. Промсвязьбанк, выбранный опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, до конца года ожидает получение на баланс около 40 млрд рублей кредитов оборонно-промышленного комплекса от других банков. Об этом сообщил журналистам в четверг председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков в ходе рабочей поездки в Кузбасс.

"К нам передано уже более 100 млрд рублей по первому распоряжению [Правительства РФ о передаче части кредитного портфеля ОПК Промсвязьбанку] еще около 40 млрд [ожидаем] до конца года", - сказал Фрадков.

По его словам, после передачи кредитного портфеля, произойдет деление капитала.

"В рамках этой передачи есть разные подтипы кредитов. Часть кредитов, которые хорошие, I-III категорий передаются "как есть", за вычетов резервов, на которые начисляется капитал сторонних банков. А часть кредитов относятся к IV-V категории - эти кредиты списываются, там портфели не очень большие", - добавил он не уточнив объемов списания.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, его возглавил Петр Фрадков. Промсвязьбанку переходят кредиты предприятий из сферы ОПК, находящихся под санкциями.

Передача Связь-банка

Фрадков сообщил, что передача "дочки" ВЭБ.РФ - Связь-банка - на баланс Промсвязьбанка состоится до конца текущего года.

"Проведена первая самая большая часть работы - определены те активы, которые остаются на балансе ВЭБ.РФ. Сейчас Связь-банк должен быть передан в ближайшее время в казну, а потом должен в конце года попасть к нам. Передача, я уверен, [произойдет] до конца года", - сказал Фрадков.

В конце 2018 года государственная корпорация развития ВЭБ.РФ предложила передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка. Госкорпорация обсуждала с Минфином и Банком России вопрос переоформления долга перед ЦБ на 212 млрд рублей, которые регулятор выделял ВЭБ с 2008 года в виде депозитов на санацию Связь-банка и банка "Глобэкс" (в ноябре 2018 года Связь-банк присоединил "Глобэкс"). Промсвязьбанк уже участвует в управлении Связь-банком через совет директоров.

Промсвязьбанк санировался с декабря 2017 года через Фонд консолидации банковского сектора, созданный ЦБ РФ. Позднее банк перешел в собственность Росимущества и был определен в качестве опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Промсвязьбанку переходят кредиты находящихся под санкциями предприятий из сферы оборонно-промышленного комплекса.