"Ъ": AliExpress начала продажу автозапчастей с российского склада

МОСКВА, 12 сентября. AliExpress начал продажу автомобильных запчастей с российского склада. Продажу масел G-Energy начала компания "Газпром нефть", а также производитель автомобильных ламп Philips и магазин автотоваров Euroauto. Об этом сообщила газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию маркетплейса. Также на онлайн-площадке есть еще несколько десятков продавцов, в течение года их должно стать 500. В 2020 году планируется начало продаж механических автозапчастей.

Речь идет о продажах, в основном, для российских покупателей. Теперь им доступен российский ассортимент, поскольку раньше покупатели могли заказывать такие товары только из КНР.

"Категория автотоваров входит в число самых быстрорастущих направлений, указывает представитель компании, рост интереса к ней не зависит от сезона и по ряду категорий составляет от 20% до 50% год к году", - пишет "Коммерсантъ".

Емкость рынка онлайн-продаж автомобильных запчастей в 2019 году превысит 150 млрд рублей, сообщает "Infoline-Аналитика".

AliExpress ранее открыла возможность покупки и аренды машин. Производитель Chery первым начал свои продажи подобного формата.

Также товары из России выходят через входящий в AliExpress Tmall на рынок Китая. В начале сентября AliExpress и Российский экспортный центр (РЭЦ) договорились о запуске в Китае российского странового онлайн павильона со своими продуктовыми товарами. РЭЦ субсидирует поставщиков, решивших разместиться на AliExpress и проводит для них обучающие маркетинговые программы.