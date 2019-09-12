Заседание мониторингового комитета ОПЕК+ началось в Абу-Даби

АБУ-ДАБИ, 12 сентября. /ТАСС/. Заседание министров мониторингового комитета ОПЕК+, в который входит и Россия, началось в Абу-Даби, передает корреспондент ТАСС. В ходе заседания министры, в частности, обсудят прогнозы по добыче нефти, спросу на нее, а также росту мировой экономики на 2020 год.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), рост добычи в странах, не входящих в ОПЕК, в следующем году может вдвое превысить темпы роста глобального спроса.

Чтобы избежать угрозы переизбытка на рынке нефти, министрам, возможно, придется оценить сценарии дополнительного сокращения добычи.

Тамер аль-Гадбан, министр нефти Ирака, второго по объемам производителя в ОПЕК говорил, что министры мониторингового комитета ОПЕК+ на заседании могут затронуть вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти.

С ним не согласился глава российского Минэнерго Александр Новак. Он отметил, что это не в компетенции комитета.

Сделка о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, известная как соглашение стран ОПЕК+, работает с начала этого года. В июле ее продлили еще на девять месяцев - до конца марта 2020 года. По мнению экспертов и наблюдателей, соглашение помогает удерживать хрупкий баланс на рынке в условиях геополитических трений и нарастающей неопределенности в мировой экономике.

И хотя до конца истечения действия договоренностей остается еще шесть месяцев, факторы нестабильности, такие как тарифные войны между США и Китаем, Brexit, ослабление валют развивающихся стран, могут повлиять на рынок нефти еще до конца этого срока.