Bloomberg: антимонопольное ведомство США проводит расследование в отношении Amazon

ВАШИНГТОН, 12 сентября. /ТАСС/. Команда следователей Федеральной торговой комиссии США (FTC) проводит интервьюирование малых предприятий - клиентов интернет-платформы Amazon.com, чтобы выяснить, не злоупотребляет ли корпорация своим рыночным положением, сообщает Bloomberg.

В ходе интервью регулятор задает вопросы, касающиеся доли выручки, получаемой продавцами на других онлайн-площадках, таких как Walmart Inc. или EBay Inc.

Характер задаваемых вопросов свидетельствует о том, что агентство находится на начальной стадии масштабного расследования, в ходе которого оно намерено выяснить, как работает Amazon, выявить нарушающие закон практики и сегменты рынка, в которых компания имеет доминирующее положение. На основании длительности интервью и количества инспекторов, принимающих участие в этой работе, эксперты заключают, что речь идет о серьезном расследовании, а не проверках в ответ на жалобы пользователей.

Также они предполагают, что эта работа является частью более масштабного антимонопольного расследования возможного влияния интернет-гигантов Amazon, Google и Facebook на экономику США. FTC также проводит расследование в отношении Facebook, а Министерство юстиции - Google. В рамках отдельного расследования 50 генеральных прокуроров штатов инициировали антимонопольное расследование Google. Судебный комитет Конгресса США также расследует деятельность крупных технологических корпораций.

Одной из особенно интересующих регуляторов тем является наличие у Amazon возможного преимущества по отношению к сторонним продавцам при продаже на платформе аналогичных или похожих товаров.

Ключевой задачей на начальном этапе расследования FTC является определение конкурентной среды Amazon. Компания утверждает, что она является ретейлером, который конкурирует и с традиционными, и с онлайн-ретейлерами. В этой ситуации ее доля на розничном рынке США составляет около 4%. Если же рынок, на котором конкурирует Amazon сузить до интернет-ретейла, то доля корпорации возрастает почти до 40%, что дает ей значительные возможности для влияния на рынок. По отдельным категориям товаров, например, в сегменте продажи электронных книг, Amazon имеет еще более сильное доминирование.

FTC также пытается определить степень влияния Amazon на своих поставщиков. Многие продавцы делают через Amazon до 90% своих продаж, что делает их очень уязвимыми и зависящими от требований компании и резких изменений ее политики.