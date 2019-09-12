МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач ожидает инфляцию в России по итогам 2019 года на уровне 3,5%. Об этом он сообщил ТАСС в кулуарах Московского финансового форума.

"По инфляции будет 3,5% декабрь к декабрю", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом, по мнению Клепача, Банк России до конца года больше не будет снижать ключевую ставку. Последнее изменение ключевой ставки ЦБ было на прошлой неделе, после которого она снизилась до 7% годовых.

"ЦБ снизил уже (ключевую ставку - ТАСС), не думаю, что будет дальше снижать (в этом году - ТАСС)", - добавил он.

Ранее Минэкономразвития (МЭР) в своем докладе прогнозировало инфляцию в РФ по итогам текущего года на уровне 3,6-3,8%. По данным МЭР, годовая инфляция в РФ в августе замедлилась из-за сезонного удешевления плодоовощной продукции, темпы которого ускорились до 10,07% по сравнению с июлем, когда цены на эту продукцию снизились на 3,94%.