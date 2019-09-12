Источник: в ОПЕК+ обсудили недостаточное сокращение добычи нефти в Ираке и Нигерии

АБУ-ДАБИ, 12 сентября. /ТАСС/. Министры, участвующие в заседании мониторингового комитета ОПЕК+ в Абу-Даби, обсудили уровень сокращения добычи нефти участниками соглашения, в том числе недостаточное снижение добычи в Ираке и Нигерии. Об этом ТАСС сообщил источник, участвующий в переговорах.

"Сейчас обсудили уровень соответствия квотам. Слабо выполняют Ирак и Нигерия", - сказал он. Собеседник агентства добавил, что к России претензий у членов комитета нет.

В сентябрьском отчете ОПЕК сообщалось, что Саудовская Аравия уведомила Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК) о росте добычи нефти в стране в августе 2019 года на 209 тыс. баррелей в сутки в сравнении с показателями июля, до 9,789 млн баррелей в сутки.

Также ОПЕК о росте добычи нефти в августе уведомили Нигерия (на 78 тыс. б/с в сравнении с июлем), Ангола (на 69 тыс. б/с), Ирак (на 30 тыс. б/ с), Венесуэла (27 тыс. б/с).

Россия в августе тоже увеличила добычу по сравнению с июлем. Страна сократила добычу нефти на 143 тыс. б/с в рамках сделки с ОПЕК+, тогда как ее квота в соглашении составляет 228 тыс. б/с. Рост добычи в августе министр энергетики России Александр Новак объяснял расчисткой трубопровода "Дружба" от загрязненного хлоридами сырья.

Страны ОПЕК+ (24 страны - экспортера нефти, в том числе Россия) согласованно управляют добычей с 2017 года. На встрече в июле они продлили договоренности о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки. Теперь соглашение действует до конца марта 2020 года.