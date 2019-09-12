Минфин заявил об угрозе для экономической стабильности из-за роста расходов бюджета

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Неоправданные бюджетные вливания для решения задачи ускорения экономического роста в стране могут поставить под угрозу макроэкономическую стабильность, достигнутую усилиями правительства и Центрального банка. Об этом заявил замминистра финансов РФ Владимир Колычев на бизнес-завтраке в рамках Московского финансового форума.

"Устойчивость достигнута за счет той макроконструкции, которую правительство вместе с Центральным банком за последние несколько лет сформировало. И точно не нужно ее разрушать посредством либо дополнительных бюджетных вливаний, либо каких-то неординарных и неортодоксальных решений в денежно-кредитной политике", - отметил замминистра.

По его словам, макроэкономическая стабильность может быть разрушена в случае непродуманных попыток добиться ускорения роста экономики.

"К такой стабильности, это хорошо, что мы к ней привыкаем, но очень быстро можно ее потерять, если мы такими инструментами будем пытаться во чтобы то ни стало достигнуть роста", - сказал Колычев.

По словам Колычева, за последнее время устойчивость экономики России к глобальным угрозам и рискам существенно выросла. "Только за последние полтора года у нас было два очень масштабных ценовых шока на нефть. За эти полтора года было два раунда достаточно масштабных внешних экономических санкций", - сказал замминистра финансов.

Он отметил, что замедляются темпы роста мировой экономики.

"Реакция (российской - прим. ТАСС) экономики была устойчивой. То есть, мы не видели какого-то серьезного влияния на инфляцию, она была под контролем. Рост (экономики - прим. ТАСС) замедлился, но ни о какой рецессии мы пока не говорим. И в принципе нормально, что мы привыкаем к такой ситуации, когда такие шоки уже на повседневную жизнь граждан и экономических агентов не влияют", - добавил Колычев.