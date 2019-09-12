Расходы бюджета Ненецкого АО увеличены почти на 2,17 млрд рублей

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Расходы бюджета Ненецкого автономного округа (НАО) на 2019 год увеличены на 2,167 млрд рублей. Соответствующие поправки в четверг согласовали депутаты регионального парламента.

"Доходная часть с учетом изменений увеличивается на 2 млрд 167 млн рублей, из которых более 1,8 млрд рублей - безвозмездные поступления из федерального бюджета. Расходная часть окружного бюджета также увеличиваются на 2 млрд 167 млн рублей", - сообщил ТАСС председатель регионального парламента Александр Лутовинов.

Таким образом, доходы окружного бюджета на 2019 год составят 21,236 млрд рублей. Расходы составят 24,445 млрд рублей. Сумма дефицита не изменилась и составляет 3,2 млрд рублей.

Более 2 млрд рублей планируется направить департаменту строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО, из них 1,75 млрд рублей - на строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск.

Кроме того, планируется увеличить финансирование на обеспечение питания в общеобразовательных учреждениях на 10-12%. Также дополнительные средства предусмотрены на индексацию зарплат работников бюджетных учреждений.