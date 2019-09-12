Минфин: изъять пенснакопления можно будет в тех же случаях, что и для "ипотечных каникул"

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. В рамках разрабатываемого Минфином и ЦБ РФ "гарантированного пенсионного продукта" можно будет досрочно забрать накопления в ряде тяжелых жизненных ситуаций, перечень которых может быть сформирован на основе закона об "ипотечных каникулах". Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

Он отметил, что такая возможность обсуждается пока "как концепция".

"Мы предлагаем разрешить в порядке специальных ситуаций забирать из этих пенсионных сбережений <...> Тяжелые жизненные ситуации - они в принципе прописаны, и мы, конечно, будем использовать существующее регулирование, но они должны быть идентифицированы и реалистичны. В принципе можно ориентироваться на "ипотечные каникулы" или какие-то такие вещи", - сказал замминистра.

Закон об "ипотечных каникулах" предполагает возможность беспроцентной отсрочки платежей по ипотеке в случае потери работы, инвалидности, увеличения числа иждивенцев, которых обеспечивает заемщик, временной нетрудоспособности - дольше двух месяцев, снижения семейного дохода на 30% и больше.

В случае досрочного изъятия накоплений гражданин должен будет вернуть налоговый вычет, который предполагается давать на взносы на пенсионные накопления в размере до 6% от зарплаты, сказал Моисеев.

"Если человек получает налоговый вычет целевой, государство вычитает налог, если человек копит на пенсию. Но если человек просто копил бы на какую-нибудь тяжелую ситуацию, то он налог платил бы и копил бы после уплаты налога. Здесь мы разрешаем копить до налога. Соответственно, если человек забирает (пенсионные накопления) и хочет использовать эти деньги не на пенсию, значит налог, который не был уплачен, должен быть уплачен", - отметил он.

"Человек получил налоговый вычет на сумму своих взносов в пределах 6% от зарплаты. С этой суммы налог должен быть уплачен - то есть при прочих равных, что человек заплатил бы, если бы ничего не делал (не копил бы на пенсию). Про доход разговора нет", - добавил замминистра.

При этом в законопроекте сохранится норма о том, что пенсионные накопления будут собственностью гражданина, а не государства, и будут наследоваться. "Они будут в доверительном управлении у пенсионных фондов. В этом смысле - как депозит находится в собственности банка, это обязательство банка перед вами, но собственность банка, то же и здесь будет. Но при этом это будет не какая-то размытая собственность РФ, а это реально будет у человека на счете", - сказал Моисеев.

О законопроекте

Ранее Минфин отправил на согласование в Минтруд законопроект под рабочим названием "о гарантированном пенсионном продукте", который был разработан вместо законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). Моисеев сообщал, что продукт будет представлять собой модернизацию существующей системы негосударственного пенсионного обеспечения. Новая система предполагает налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан, регистрацию накопительных счетов центральным администратором, а также гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством. Россияне смогут присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления, имеющиеся в системе обязательного пенсионного страхования.

Концепция об ИПК предполагала, что взносы на накопительную пенсию вместо работодателя будет осуществлять сам работник, отчисляя на это 6% своей зарплаты, с возможностью изменить ставку взносов и отказаться от их уплаты.