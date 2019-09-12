{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минфине считают, что не нужно искусственно стимулировать рост доходов населения

По словам замминистра финансов Владимира Колычева, когда экономика начнет ускоряться на базе инвестиционного роста, доходы населения тоже за этим подтянутся
Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев Александр Щербак/ТАСС
Описание
Заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Искусственно стимулировать рост доходов населения пока нет необходимости, они вырастут по мере роста экономики РФ, сообщил в четверг замминистра финансов Владимир Колычев, выступая на Московском финансовом форуме - 2019.

"Если посмотреть на рост зарплат, то они растут быстрее, чем растет ВВП. То есть говорить о том, что какими-то мерами нам нужно стимулировать перераспределение дохода между прибылями компаний и населением, было бы не очень справедливо. Искусственными способами подстегнуть рост доходов - довольно странная была бы затея со стороны властей", - сказал замминистра.

По его словам, когда экономика начнет ускоряться на базе инвестиционного роста, доходы населения тоже за этим подтянутся. "Если экономика растет, то растут и зарплаты, и устойчиво растут потребительские расходы", - пояснил Колычев.

Он напомнил, что правительство РФ заботится о наиболее уязвимых слоях населения. "Это касается старшего поколения, собственно, это было одной из причин пенсионной реформы. И целевые категории, где мы наблюдаем наибольший риск бедности - это многодетные семьи и семьи, где только что родились дети", - сообщил замминистра.

Теги
Россия
Медведев потребовал быстрого освоения средств, предусмотренных бюджетом на 2019 год
Читать полностью