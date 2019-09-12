В Минфине считают, что не нужно искусственно стимулировать рост доходов населения

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Искусственно стимулировать рост доходов населения пока нет необходимости, они вырастут по мере роста экономики РФ, сообщил в четверг замминистра финансов Владимир Колычев, выступая на Московском финансовом форуме - 2019.

"Если посмотреть на рост зарплат, то они растут быстрее, чем растет ВВП. То есть говорить о том, что какими-то мерами нам нужно стимулировать перераспределение дохода между прибылями компаний и населением, было бы не очень справедливо. Искусственными способами подстегнуть рост доходов - довольно странная была бы затея со стороны властей", - сказал замминистра.

По его словам, когда экономика начнет ускоряться на базе инвестиционного роста, доходы населения тоже за этим подтянутся. "Если экономика растет, то растут и зарплаты, и устойчиво растут потребительские расходы", - пояснил Колычев.

Он напомнил, что правительство РФ заботится о наиболее уязвимых слоях населения. "Это касается старшего поколения, собственно, это было одной из причин пенсионной реформы. И целевые категории, где мы наблюдаем наибольший риск бедности - это многодетные семьи и семьи, где только что родились дети", - сообщил замминистра.