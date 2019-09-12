"Ведомости": российские работодатели не готовы сократить рабочую неделю до 4 дней

Опро проводился среди 200 работодателей. 76% вообще не рассматривают возможность перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом лишь 12% рассматривают переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие два года, еще 8% допускают сокращение рабочего времени в далеком будущем.

ТАСС, 12 сентября. Большинство компаний в России не готовы переходить на четырехдневную рабочую неделю, сообщили "Ведомости" со ссылкой на исследовательскую службу портала по поиску работы HeadHunter.

Работодатели считают, что ради короткой недели им придется снижать зарплату и искать новых людей. Они ожидают, что четырехдневная может увеличить количество переработок, снизить производительность труда, ухудшить трудовую дисциплину, усилить выгорание сотрудников. Лишь десятая часть работодателей не видит недостатков в таких изменениях.

О возможном переходе на четырехдневную неделю в будущем заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве. Позже глава кабмина поручил Минтруду до конца сентября представить свою позицию о перспективах такого перехода.

Министр экономического развития Максим Орешкин говорил порталу "Будущее России. Национальные проекты", что переход на сокращенную трудовую неделю возможен только при условии увеличения доходов россиян и производительности труда. Пока нужно сосредоточиться на росте доходов и только после повышения их уровня можно обсуждать инновации в трудовом законодательстве, указывал министр.