Назначен новый гендиректор S7 Airlines

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Вадим Клебанов, в течение последних пяти лет руководивший авиакомпанией "Глобус", назначен генеральным директором S7 Airlines. Об этом сообщила пресс-служба S7 Group.

"С 12 сентября 2019 года Вадим Клебанов назначен генеральным директором S7 Airlines (бренд АО "Авиакомпания "Сибирь"). В течение последних пяти лет он руководил авиакомпанией "Глобус", входящей в состав холдинга S7 Group", - говорится в сообщении.

Как отметили в авиахолдинге, под его руководством будет проходить объединение авиакомпаний "Сибирь" и "Глобус". "Слияние произойдет путем перевода воздушного флота "Глобуса" в сертификат эксплуатанта "Сибири". Процесс объединения планируется завершить к середине декабря", - уточнили в S7 Group.

В S7 Group также отметили, что Владимир Объедков, занимавший пост генерального директора S7 Airlines в течение последних 10 лет, возглавит в холдинге S7 Group проект по развитию малой авиации.

Вадим Клебанов работал пилотом и командиром эскадрильи Толмачевского объединенного авиаотряда, с 1998 года - пилотом Ту-204 в авиакомпании "Сибирь". С 2000 года занимал различные должности в ОАО "Авиакомпания "Сибирь" - от заместителя директора летной службы, начальника летно-методического отдела до заместителя генерального директора, начальника штаба авиакомпании.