Минфин объявит площадку для листинга санкционных компаний в конце года

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ объявит площадку для листинга санкционных компаний в конце года. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

"Там немножко сместились сроки, я думаю, что в конце года объявим. Про саму биржу", - сказал он.

"Хочется уже с успехами первыми показать (с эмитентами - прим. ТАСС)", - добавил чиновник.

В октябре 2018 года стало известно о решении Московской биржи не проводить новые размещения бумаг компаний, попавших в санкционный список Минфина США. Как говорил тогда первый зампреда ЦБ РФ Сергей Швецов, это создает дополнительные сложности для таких эмитентов, которые сталкиваются не только "с робостью инвесторов" из-за санкций, но и с нежеланием торговой площадки брать на себя риски.

Минфин и ЦБ также изучали возможность создания финансовой инфраструктуры для листинга российских компаний, попавших под западные санкции.