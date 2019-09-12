Глава Приангарья предложил освободить от транспортного налога пострадавших от паводков

ИРКУТСК, 12 сентября. /ТАСС/. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес в областной парламент законопроект, освобождающий от транспортного налога пострадавших от июльских паводков, сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Предлагается полностью освободить от уплаты транспортного налога за период 2018 и 2019 годов физических лиц, зарегистрированных по месту жительства в населенных пунктах, территория которых или часть ее расположена в границах подтопленных или затопленных зон чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате паводков летом текущего года", - говорится в сообщении.

Кроме того, от транспортного налога могут освободить предпринимателей, зарегистрированных в затопленных районах, а также муниципальные учреждения и унитарные предприятия.

"Другой законопроект губернатора предусматривает еще одну меру поддержки для малых и средних предприятий, находящихся в населенных пунктах зон ЧС, сложившейся в результате летних паводков. Такие субъекты МСП предлагается освободить от уплаты налога на имущество за 2019 год через внесение изменений в областной закон № 75-оз", - уточнили в пресс-службе.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. В первую волну в 109 населенных пунктах было подтоплено 10,9 тыс. домов, в которых проживали 42,7 тыс. человек, во вторую в 58 населенных пунктах подтопило 1,9 тыс. домов с населением 5,4 тыс. человек.