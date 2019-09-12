Минтруд не готовит законопроект о сохранении инвестдохода при смене пенсионного фонда

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Минтруд не готовит законодательных инициатив, направленных на то, чтобы граждане не теряли инвестиционный доход при переводе накопительной пенсии из одного пенсионного фонда в другой, поскольку эти вопросы находятся в введении Минфина и Центрального банка, сообщили в четверг в пресс-службе Минтруда России, комментируя информацию о законопроекте о сохранении инвестиционного дохода при смене пенсионного фонда.

В четверг газета "Коммерсантъ" сообщила, что Министерство труда России выступает за отмену нормы о потере инвестиционного дохода в случае досрочной смены пенсионного фонда. Как сообщил изданию представитель министерства, Минтруд "считает необходимым внести изменения в законодательство с целью исключения финансовых потерь (в виде изъятия инвестиционного дохода или невосполнения убытков) при досрочной смене фондов по обязательному пенсионному страхованию".

В ведомстве пояснили, что Минтруд выступает за усовершенствование порядка смены страховщика, чтобы переход граждан из одного пенсионного фонда в другой не имел негативных последствий. "Это именно предложение Минтруда России. Министерство не готовит законодательных инициатив по этому поводу. Данный вопрос относится к компетенции Минфина России и ЦБ, поскольку влияет на финансовую устойчивость НПФ", - пояснили в министерстве.

В настоящее время при переводе накопительной пенсии из одного пенсионного фонда в другой чаще одного раза в пять лет гражданин теряет инвестиционный доход.