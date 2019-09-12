СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов 18 сентября проведет совещание по регулированию рынка криптовалют. Об этом журналистам сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"У нас на следующей неделе предусмотрено совещание у первого вице-премьера по этому вопросу", - сказал Аксаков, уточнив, что совещание назначено на 18 сентября.

Он отметил, что в целом законопроект о цифровых финансовых активах готов. "В принципе, для того, чтобы его развернуть в ту или иную сторону, нам нужно максимум две недели. То есть мы можем при принятии решения в любую сторону прописать то, что либо легализуют соответствующие институты, либо запретить", - сказал Аксаков.

Законопроект о цифровых финансовых активах в первоначальной редакции предполагал введение их определения (к таким активам относятся криптовалюта и токен), а также законодательно закреплял новый вид договора, заключаемого в электронной форме, - смарт-контракт, обязательства по которому исполняются с использованием цифровых финансовых технологий.

Согласно документу, криптовалюта и токен являются имуществом, ключевые различия между ними определяются на основе признака одного эмитента (токен) и множества эмитентов/майнеров (криптовалюта), а также цели выпуска. В редакции законопроекта ко второму чтению были исключены понятия токена, криптовалют и смарт-контракта.