Аэропорт Перми изменит расписание в сентябре в связи с реконструкцией

ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Реконструкция аэродромного комплекса началась в международном аэропорту Перми, из-за строительных работ аэровокзал будет работать в ограниченном режиме, в сентябре временно изменится время вылета и прилета самолетов, сообщается на сайте воздушной гавани.

"В связи с реконструкцией аэродромного комплекса и необходимостью строительных работ по примыканию рулежной дорожки и взлетно-посадочной полосы в Международном аэропорту "Пермь" вводится режим ограничения работы аэродрома для приема и обслуживания воздушных судов 17, 19, 20, 22, 23 и 24 сентября. Ограничения работы аэродрома не приведут к отмене всех рейсов за счет переноса времени выполнения", - говорится в сообщении.

Будет изменено время вылета и прилета тех самолетов, рейсы которых запланированы с 8:00 до 19:00 местного времени (с 06:00 до 17:00 мск), 19 и 20 сентября - с 09:15 до 19:00 (с 07:15 до 17:00 мск). Авиакомпании должны будут уведомить пассажиров об изменениях. Рейсы, которые не попадают в указанные временные промежутки, будут выполняться по расписанию. Терминал Международного аэропорта "Пермь" будет работать в прежнем круглосуточном режиме.

Международный аэропорт "Пермь" (Большое Савино) - единственный в Пермском крае аэропорт, который осуществляет регулярные пассажирские перевозки. Строительство нового терминала началось в ноябре 2015 года, в конце ноября 2017 года были открыты внутренние перевозки, а спустя полгода - международные. Общая площадь здания аэропорта - 30 тыс. кв. м. Новый терминал международного аэропорта Перми может принимать до 4,5 млн пассажиров в год.