Госдума приняла закон о налоговых льготах для садоводов и огородников

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников. Документ был инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по природным ресурсам Николаем Николаевым.

Для исключения неоднозначного толкования налоговыми органами положений Налогового кодекса и нового закона о садоводстве при определении налоговой базы в отношении садовых домов законом вносятся изменения в положения кодекса, устанавливающие налоговые льготы и налоговые ставки в отношении жилых домов, дополнив их соответствующими положениями о садовом доме. Садовый дом не является жилым помещением и имеет нежилое назначение.

Кроме того, сейчас взносы членов некоммерческих организаций, к которым в том числе относятся садоводческие или огороднические некоммерческие товарищества, не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль таких организаций. Принятый закон распространяет эту норму на платежи, осуществляемые лицами, ведущими садоводство или огородничество, в индивидуальном порядке - эти платежи не будут учитываться при налогообложении прибыли садовых товариществ.

Во втором чтении документа были одобрены поправки, согласно которым норма о том, что доходы в виде имущества, полученного в рамках целевого финансирования, не будут облагаться налогом на прибыль, будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Закон вступит в силу спустя месяц после дня официального опубликования.