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Новак: Минэнерго видит сложности у производителей сланцевой нефти в США

В ведомстве зафиксировали снижение количества буровых установок за последние девять месяцев на 120 единиц

АБУ-ДАБИ, 12 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России видит сложности у производителей сланцевой нефти в США, в частности наблюдается снижение темпов прироста добычи и запасов. Об этом сообщил в четверг журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Последние два месяца в США мы наблюдали сокращение добычи [сланцевой нефти], хотя и небольшое. Мы наблюдаем снижение темпов роста добычи в последний год и, по прогнозам аналитиков, оно продолжится и в следующие годы. Один из факторов, который мы видим, - это снижение количества буровых установок за последние девять месяцев на 120 единиц", - сказал он.

В январе сообщалось, что крупнейшие компании в США добывают заметно меньше сланцевой нефти и газа, чем они обещали инвесторам в прогнозах. Согласно исследованиям издания The Wall Street Journal, это ставит под сомнение рентабельность освоения запасов углеводородов методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).

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