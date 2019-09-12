ОСАГО по новым тарифам может стать для "идеальных" водителей дешевле в три-четыре раза

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новая система тарификации в ОСАГО, предусмотренная внесенным в Госдуму законопроектом Минфина и ЦБ, позволит снизить цену полиса в три-четыре раза для "идеальных" водителей. Об этом сообщил в четверг замминистра финансов Алексей Моисеев на Московском финансовом форуме.

"При правильном использовании новой тарификации тарифы для некоторых категорий граждан снизятся в три-четыре раза, особенно в случае если граждане установят себе тахографы. Но все это сработает, если тарифообразование страховых компаний будет действительно рыночным и основанным на конкуренции", - сказал он.

Моисеев подчеркнул, что такое снижение возможно только в исключительных случаях: например, для водителя моложе 50 лет, который живет в Центральной России, имеет водительский стаж 30 лет и ни разу не был виновником ДТП. На его машине при этом должен быть установлен тахограф. Для таких "идеальных" водителей стоимость полиса ОСАГО может, по подсчетам Минфина, составить около 2,5 тыс. рублей, сказал замминистра.