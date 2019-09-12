Счетная палата указала на противоречия в системе управления средствами нацпроекта МСП

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Система управления средствами, выделяемыми в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", имеет противоречия в части ответственности за достижение показателей и распределения финансирования. Об этом сообщил в четверг директор департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности в области работы Центрального банка РФ, обеспечения стабильности и развития национальной платежной системы, состояния финансовых рынков и кредитно-финансовых учреждений Счетной палаты РФ Вениамин Симонов.

"Есть проблемы в системе управления: деньги получают одни лица - корпорация МСП, Банк МСП, российские кредитные организации, - но эти лица не несут ответственность за достижение целей национального проекта. Высшие должностные лица субъекта, которые несут непосредственную ответственность за достижение целей, [средства] не получают и на распределение не влияют. Наверное, есть какая-то коллизия", - сказал он на Московском финансовом форуме.

Он считает, что в связи с этим необходимо развивать систему стратегического бюджетного планирования, которая учитывала бы все взаимосвязи.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе - на 5,8 млн человек до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд руб.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.