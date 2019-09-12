Москва получит 30% акций технологического центра МГУ до конца 2019 года

МОСКВА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Московские власти получат до конца 2019 года в собственность города 30% акций управляющей компании "Инновационного научно-технологического центра МГУ". Об этом в рамках Московского финансового форума, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

"По итогам подписания президентом России Владимиром Путиным указа о передаче в собственность Москвы 30% акций акционерного общества "Управляющая компания Инновационного научно-технологического центра МГУ "Воробьевы горы" город получит пакет акций до конца 2019 года. Владея блокирующим пакетом акций, город будет согласовывать совершение обществом сделок, внесение изменений в устав организации, а также согласовывать другие важные решения в соответствии с уставом общества", - сказал Ефимов.

При этом правительство Москвы планирует осуществлять софинансирование проекта за счет средств бюджета города, добавил он. "Инвестиции в технологическую долину до 2022 года составят 20 млрд рублей. Половину из них - 10 млрд - вложит московское правительство", - пояснил заммэра.

Представители города войдут в состав совета директоров управляющей компании после завершения процедуры передачи пакета в начале 2020 года. Пакет акций компании сейчас передается департаменту городского имущества Москвы, пояснил ТАСС руководитель департамента Максим Гаман.

"В настоящее время совет директоров УК уже создан, но пока представителей Москвы в нем нет. Как только пакет акций будет передан департаменту городского имущества, мы сможем начать необходимые процедуры по включению представителей Москвы в состав органов управления УК", - сказал он.

О технологической долине МГУ

В марте 2019 года премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об образовании инновационного научно-технологического центра "Воробьевы горы", который будет создан на базе Московского государственного университета им. Ломоносова. Неформально центр называют научно-технологической долиной МГУ.

Основными направлениями деятельности центра станут биомедицина, фармацевтика, нанотехнологии, информационные технологии, робототехника, а также космические исследования и космонавтика.