В России запустили производство зарубежных линз, используемых при лечении катаракты

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Производство зарубежных интраокулярных линз компании "Алкон" для хирургического лечения катаракты запустили в России на заводе "НанОптика" в Зеленограде. Об этом в четверг на пресс-конференции в ТАСС сообщила генеральный директор компании "Алкон" в России Татьяна Гатинская.

"Более 50% данного продукта локализовано в России <...> Это самые распространенные линзы, которые дают наименьшее количество послеоперационных осложнений <...> Локализовав производство, мы даем обязательство российскому пациенту, что это будет доступно в течение многих лет на российском рынке", - сказала она.

Она также отметила, что запуск производства является частью долгосрочной программы по расширению доступности в России инновационной хирургической офтальмологической помощи. По словам генерального директора МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С. Н. Федорова Александра Чухраева, единственным эффективным способом лечения катаракты является хирургическое вмешательство.

"Сегодня эти операции входят в простую линейку операций по ОМС, и мы их делаем более полумилллиона. Чтобы сделать операцию, надо взять направление в районной поликлинике,... Москва нам дает 3,5 тысячи квот, операция бесплатная, мы... используем все виды линз", - сказал он.

Катаракта - это частичное или полное помутнение хрусталика глаза. Оно поражает каждого 6-го человека старше 40 лет и подавляющую часть населения к 80 годам. По данным Росстата, в России этим заболеванием страдает 2,5 миллиона людей.