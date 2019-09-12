Прирост иностранных инвестиций в экономику Москвы в 2019 году может составить 8%

МОСКВА, 12 сентября. Прирост иностранных инвестиций в экономику Москвы по итогам 2019 года может составить 8%, их объем в столице составляет 240 млрд рублей по итогам первого полугодия. Об этом сообщил журналистам в четверг в ходе Московского финансового форума - 2019 заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"На сегодняшний момент объем иностранных инвестиций составляет почти 240 млрд рублей, если брать динамику по прошлому году, это плюс 6%. Думаю, в этом году с учетом инвестиционной динамики в городе, прямых иностранных инвестиций, будет не ниже прошлогодней, наверное, чуть больше, и составит 7-8%, таких показателей прироста достигнем", - сказал Ефимов, отвечая на вопрос ТАСС.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.

Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.