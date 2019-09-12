Госдума может в ноябре рассмотреть вопрос расширения перечня операций в маркетплейсе

СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Госдума в ноябре может рассмотреть во втором чтении законопроект об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг. В рамках поправок к проекту будет рассмотрен вопрос расширения перечня операций, которые могут проводиться на площадке маркетплейса. Об этом в кулуарах международного банковского форума сообщил журналистам глава комитета Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Он принят в первом чтении <…> Теперь мы его готовим ко второму чтению. Подготовлены поправки, поправки проходят дискуссию, пока внутриведомственную. Эти поправки предполагают расширение перечня операций, сделок, которые могут осуществляться при помощи маркетплейса, ну и многие другие механизмы. Я думаю, что у нас уйдет еще месяц на то, чтобы выработать общую позицию по поправкам, которые подготовлены. И реально выход на рассмотрение этих поправок в ноябре", - сказал Аксаков.

По словам парламентария, дискуссии по поправкам касаются в том числе перечня операций, которые могут проводиться в рамках маркетплейса. "Например, есть позиция, что рынок ценных бумаг и так отрегулирован. В принципе, де-факто маркетплейс там уже работает", - добавил Аксаков.

В июне Госдума приняла в первом чтении законопроект об электронной платформе по предоставлению банковских и страховых услуг, а также услуг на рынке ценных бумаг и иных услуг финансового характера. Законопроектом определяются правовые основы деятельности операторов электронной платформы, а также регулируются отношения по заключению сделок с финансовыми организациями с использованием информационных технологий.